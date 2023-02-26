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Косьма Парфенов

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Парфений Николаев

Мать: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1830

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1833

Сын: Иван Косьмин

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1836

Сын: Сергей Косьмин

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Косьмин

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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