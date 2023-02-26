Косьма Парфенов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Парфений Николаев
Мать: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1830
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1833
Сын: Иван Косьмин
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1836
Сын: Сергей Косьмин
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Косьмин
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно