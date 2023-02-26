Соломония Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти12.06.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Косьма Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1820
Сын: Пахом Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1823
Дочь: Александра Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1831
Сын: Пётр Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1843
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище