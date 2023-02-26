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Соломония Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.06.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Косьма Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1820

Сын: Пахом Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1823

Дочь: Александра Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1831

Сын: Пётр Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1843
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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