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Александра Парфенова

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.03.1823

Дата смерти

11.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1823

Отец: Парфений Николаев

Мать: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1852

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Петенков Демид Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1856

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1859

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
11.12.1887
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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