Александра Парфенова
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.03.1823
Дата смерти11.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1823
Отец: Парфений Николаев
Мать: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1848
Муж: Яков Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Яков Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1852
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1853
Отец ребёнка: Яков Кодратов
Рождение ребёнка
23.09.1856
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1859
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
Смерть
11.12.1887