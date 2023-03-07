Афанасий Яковлев
Место рождения
Дата рождения17.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859
Отец: Яков Кодратов
Мать: Александра Парфенова
Бракосочетание
05.11.1876
Жена: Дария Леонтиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1877
Дочь: Устиния Афанасиева
Мать ребёнка: Дария Леонтиева
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Фёкла Афанасиева
Мать ребёнка: Дария Леонтиева
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Ефрем Афанасиев
Мать ребёнка: Дария Леонтиева
Бракосочетание
05.05.1885
Жена: Васса Семёнова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
уволенный навсегда от службы рядовой
Бракосочетание
02.11.1886
Жена: Евдокия Федотова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1887
Сын: Михаил Афанасиев
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Артемий Афанасиев
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Александр Афанасиев
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
31.05.1897
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Афанасьев Андрей Афанисьевич
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Бородинская волость
Смерть
Неизвестно