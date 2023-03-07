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Афанасий Яковлев

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Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859

Отец: Яков Кодратов

Мать: Александра Парфенова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Дария Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1877

Дочь: Устиния Афанасиева

Мать ребёнка: Дария Леонтиева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Фёкла Афанасиева

Мать ребёнка: Дария Леонтиева

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Ефрем Афанасиев

Мать ребёнка: Дария Леонтиева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.05.1885

Жена: Васса Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
уволенный навсегда от службы рядовой
Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Евдокия Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1887

Сын: Михаил Афанасиев

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Артемий Афанасиев

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Александр Афанасиев

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1897

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Афанасьев Андрей Афанисьевич

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Бородинская волость
Смерть
Неизвестно
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