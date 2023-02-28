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Дария Леонтиева

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Леон Авраамов

Мать: Наталия Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Афанасий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1877

Дочь: Устиния Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Фёкла Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Ефрем Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
08.02.1885
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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