Дария Леонтиева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти08.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Леон Авраамов
Мать: Наталия Иванова
Бракосочетание
05.11.1876
Муж: Афанасий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1877
Дочь: Устиния Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Фёкла Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Ефрем Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Смерть
08.02.1885
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище