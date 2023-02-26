Евдокия Федотова
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Федот Алексеев
Мать: Евдокия Михайлова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1886
Муж: Афанасий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1887
Сын: Михаил Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Артемий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Александр Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
31.05.1897
Дочь: Мария Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Афанасьев Андрей Афанисьевич
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Бородинская волость
Смерть
Неизвестно