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Евдокия Федотова

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Федот Алексеев

Мать: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Афанасий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1887

Сын: Михаил Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Артемий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Александр Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1897

Дочь: Мария Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Афанасьев Андрей Афанисьевич

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Бородинская волость
Смерть
Неизвестно
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