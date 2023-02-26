Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Филимон (Федосов)
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1872
Сын: Семён Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
Рождение ребёнка
10.07.1876
Сын: Михаил Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Ефимия (Евдокия) Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
Рождение ребёнка
31.12.1878
Сын: Василий Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Филипп Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881
Сын: Анисим Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1882
Дочь: Варвара Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Николай Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1891
Сын: Владимир Федотов
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Параскева Федотова
Отец ребёнка: Федот Алексеев
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно