Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Филимон (Федосов)

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1872

Сын: Семён Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Ефимия (Евдокия) Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

Рождение ребёнка
31.12.1878

Сын: Василий Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Филипп Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881

Сын: Анисим Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1882

Дочь: Варвара Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Николай Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Владимир Федотов

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Параскева Федотова

Отец ребёнка: Федот Алексеев

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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