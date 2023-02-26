Филимон (Федосов)
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Федот Алексеев
Мать: Евдокия Михайлова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1888
Жена: Александра Ефремова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Мелания Филимонова
Мать ребёнка: Александра Ефремова
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1894
Сын: Иоанн Филимонов
Мать ребёнка: Александра Ефремова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895
Дочь: Мария Филимонова
Мать ребёнка: Александра Ефремова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1897
Дочь: Анна Филимонова
Мать ребёнка: Александра Ефремова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: Ольга Филимонова
Мать ребёнка: Александра Ефремова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно