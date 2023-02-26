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Филимон (Федосов)

Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Федот Алексеев

Мать: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1888

Жена: Александра Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Мелания Филимонова

Мать ребёнка: Александра Ефремова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Иоанн Филимонов

Мать ребёнка: Александра Ефремова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895

Дочь: Мария Филимонова

Мать ребёнка: Александра Ефремова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1897

Дочь: Анна Филимонова

Мать ребёнка: Александра Ефремова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: Ольга Филимонова

Мать ребёнка: Александра Ефремова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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