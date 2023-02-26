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Федот Алексеев

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1845

Отец: Алексей Стефанов

Мать: Ксения Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Филимон (Федосов)

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1872

Сын: Семён Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Михаил Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Ефимия (Евдокия) Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
31.12.1878

Сын: Василий Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Филипп Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1881

Сын: Анисим Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1882

Дочь: Варвара Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Николай Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Владимир Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Параскева Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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