Федот Алексеев
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Алексей Стефанов
Мать: Ксения Фёдорова
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Филимон (Федосов)
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Семён Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Пелагея Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Михаил Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Ефимия (Евдокия) Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Василий Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Филипп Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Анисим Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Варвара Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Николай Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Владимир Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Параскева Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова