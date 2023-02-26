Василий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Федотов

Василий Федотов

Место рождения

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1878

Отец: Федот Алексеев

Мать: Евдокия Михайлова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close