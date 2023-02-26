Василий Федотов
Место рожденияд.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1878
Отец: Федот Алексеев
Мать: Евдокия Михайлова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Гаврилова
Смерть
Неизвестно