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Александра Васильева

Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.11.1902

Дата смерти

12.05.1903

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902

Отец: Василий Федотов

Мать: Параскева Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.05.1903
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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