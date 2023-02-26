Александра Васильева
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.11.1902
Дата смерти12.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1902
Отец: Василий Федотов
Мать: Параскева Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.05.1903
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.