Алексей Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Стефанов

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1807

Дата смерти

23.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Стефан Сергеев

Мать: Зиновия (Вера) Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ребиков Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

Рождение ребёнка
09.03.1830

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1832

Дочь: Устиния Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1835

Дочь: Пелагия Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1838

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1840

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1843

Сын: Ефимий Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1843

Сын: Тит Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1845

Сын: Федот Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1850

Сын: Прокофий Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Ребиков Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1882
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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