Алексей Стефанов
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1807
Дата смерти23.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Стефан Сергеев
Мать: Зиновия (Вера) Фёдорова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
09.03.1830
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1832
Дочь: Устиния Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1835
Дочь: Пелагия Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1838
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1840
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1843
Сын: Ефимий Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1843
Сын: Тит Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1845
Сын: Федот Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1850
Сын: Прокофий Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1882
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.