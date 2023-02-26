Стефан Сергеев
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смерти29.11.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Сергей Самсонов
Мать: ?
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1801
Дочь: Устина Стефанова
Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1807
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алексей Стефанов
Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1809
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Зиновий Стефанов
Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.11.1847
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.