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Стефан Сергеев

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

29.11.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Сергей Самсонов

Мать: ?

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1801

Дочь: Устина Стефанова

Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1807

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1809

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Зиновий Стефанов

Мать ребёнка: Зиновия (Вера) Фёдорова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.11.1847
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
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