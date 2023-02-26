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Женский

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Дети

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АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Логвин Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Прохор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Самсонов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
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