Зиновия (Вера) Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти20.02.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1801
Дочь: Устина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1807
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1809
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Зиновий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.02.1836
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.