Зиновия (Вера) Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия (Вера) Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

20.02.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1801

Дочь: Устина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1807

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1809

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Зиновий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.02.1836
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
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