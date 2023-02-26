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Михаил Федотов

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1876

Отец: Федот Алексеев

Мать: Евдокия Михайлова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1894

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Евфросиния Михайлова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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