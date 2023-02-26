Михаил Федотов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
10.07.1876
Отец: Федот Алексеев
Мать: Евдокия Михайлова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1894
Жена: Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Евфросиния Михайлова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно