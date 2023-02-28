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Наталия Иванова

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1875

Отец: Иван Андреев

Мать: Улита Павлова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1894

Муж: Михаил Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федотов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Евфросиния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федотов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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