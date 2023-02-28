Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения16.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1875
Отец: Иван Андреев
Мать: Улита Павлова
Бракосочетание
23.10.1894
Муж: Михаил Федотов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федотов
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Евфросиния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федотов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно