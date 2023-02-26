Улита Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Яков ст

Отец ребёнка: Иван Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тихон Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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