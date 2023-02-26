Улита Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Яков ст
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно