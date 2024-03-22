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Иван Андреев

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.09.1843

Дата смерти

12.02.1893

Пол

Мужской

Отец

До 1817 г.р.

Мать

До 1817 г.р.

Жена

До 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843

Отец: Андрей Афанасиев

Мать: Анна Андреева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Улита Павлова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Улита Павлова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Улита Павлова

Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Улита Павлова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Яков ст

Мать ребёнка: Улита Павлова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Улита Павлова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Улита Павлова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Павлова

Смерть
12.02.1893
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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