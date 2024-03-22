Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения25.09.1843
Дата смерти12.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843
Отец: Андрей Афанасиев
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Улита Павлова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Улита Павлова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Николай Иоаннов
Мать ребёнка: Улита Павлова
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Улита Павлова
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Яков ст
Мать ребёнка: Улита Павлова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Улита Павлова
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Улита Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Павлова
Смерть
12.02.1893