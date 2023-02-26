Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фёкла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Афанасиев
Рождение ребёнка
30.07.1835
Сын: Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасиев
Рождение ребёнка
02.04.1838
Сын: Тит Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасиев
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно