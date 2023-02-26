Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фёкла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Афанасиев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1835

Сын: Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасиев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1838

Сын: Тит Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасиев

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Афанасиев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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