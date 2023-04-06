Евдоким Андреев
Место рождения
Дата рождения30.07.1835
Дата смерти23.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1835
Отец: Андрей Афанасиев
Мать: Анна Андреева
Бракосочетание
28.07.1854
Жена: Анна Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1858
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
30.01.1860
Дочь: Анна Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Агафия Евдокимова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Мартыненки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Михаил Евдокимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Николай Евдокимов
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
03.06.1872
Сын: Фёдор Евдокимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1877
Сын: Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Емельян Евдокимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акилина Евдокимова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1885
Сын: Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Михаил Евдокимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Фёкла Евдокимова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Смерть
23.12.1903