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Евдоким Андреев

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.07.1835

Дата смерти

23.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1835

Отец: Андрей Афанасиев

Мать: Анна Андреева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1854

Жена: Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1858

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Рождение ребёнка
30.01.1860

Дочь: Анна Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Агафия Евдокимова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Мартыненки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Михаил Евдокимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Николай Евдокимов

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Фёдор Евдокимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Емельян Евдокимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акилина Евдокимова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Михаил Евдокимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Фёкла Евдокимова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Смерть
23.12.1903
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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