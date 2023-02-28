Михаил Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Евдоким Андреев
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
11.11.1884
Жена: Ефросиния Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Ефросиния Ермолаева
Смерть
Неизвестно