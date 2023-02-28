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Михаил Евдокимов

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Евдоким Андреев

Мать: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Ефросиния Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния Ермолаева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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