Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Михаил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1872
Сын: Фёдор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
19.02.1877
Сын: Иоанн Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Емельян Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акилина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
23.02.1885
Сын: Иоанн Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Михаил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Фёкла Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Андреев
Смерть
Неизвестно