Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Михаил Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Фёдор Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Емельян Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акилина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Михаил Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Фёкла Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Андреев

Смерть
Неизвестно
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