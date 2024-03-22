Емельян Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Евдоким Андреев
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
06.02.1898
Жена: Елена Аверкиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Иоанн Емельянов
Мать ребёнка: Елена Аверкиева
Смерть
Неизвестно