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Емельян Евдокимов

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Евдоким Андреев

Мать: Ксения Иванова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1898

Жена: Елена Аверкиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Иоанн Емельянов

Мать ребёнка: Елена Аверкиева

Смерть
Неизвестно
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