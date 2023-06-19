(Титенкова) Ефросиния Ермолаева
Место рождения
Дата рождения20.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1864
Бракосочетание
11.11.1884
Муж: Михаил Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Евдокимов
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно