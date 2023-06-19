(Титенкова) Ефросиния Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Титенкова) Ефросиния Ермолаева

(Титенкова) Ефросиния Ермолаева

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1864

Отец: Титенков Ермолай Ульянов

Мать: Титенкова Акилина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Михаил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Евдокимов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно