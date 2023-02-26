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Анна Сергеева

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Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1834

Отец: Карасёв Сергей Яковлев

Мать: Федора Тарасова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1854

Муж: Евдоким Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1858

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Рождение ребёнка
30.01.1860

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Агафия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

д.Мартыненки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Николай Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Смерть
Неизвестно
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