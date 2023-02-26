Анна Сергеева
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1834
Отец: Карасёв Сергей Яковлев
Мать: Федора Тарасова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1854
Муж: Евдоким Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1858
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
30.01.1860
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Агафия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
д.Мартыненки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Смерть
Неизвестно