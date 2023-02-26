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Федора Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

03.05.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1819

Сын: Карасёв Иван Сергеев

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Карасёв Ефим Сергеев

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Карасёв Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Харитина Сергеева

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Карасёв Роман Сергеев

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
04.12.1834

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Кодратий Сергеев

Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1848
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
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