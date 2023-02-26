Федора Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти03.05.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1819
Сын: Карасёв Иван Сергеев
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карасёв Ефим Сергеев
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Карасёв Пётр Сергеев
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Харитина Сергеева
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
04.12.1834
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Кодратий Сергеев
Отец ребёнка: Карасёв Сергей Яковлев
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.05.1848
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.