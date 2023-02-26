Карасёв Сергей Яковлев
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1793
Дата смерти08.06.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1819
Сын: Карасёв Иван Сергеев
Мать ребёнка: Федора Тарасова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карасёв Ефим Сергеев
Мать ребёнка: Федора Тарасова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Карасёв Пётр Сергеев
Мать ребёнка: Федора Тарасова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Харитина Сергеева
Мать ребёнка: Федора Тарасова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Федора Тарасова
Рождение ребёнка
04.12.1834
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Федора Тарасова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Кодратий Сергеев
Мать ребёнка: Федора Тарасова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1852
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.