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Карасёв Сергей Яковлев

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Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1793

Дата смерти

08.06.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1819

Сын: Карасёв Иван Сергеев

Мать ребёнка: Федора Тарасова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Карасёв Ефим Сергеев

Мать ребёнка: Федора Тарасова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Карасёв Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Федора Тарасова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Харитина Сергеева

Мать ребёнка: Федора Тарасова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Карасёв Роман Сергеев

Мать ребёнка: Федора Тарасова

Рождение ребёнка
04.12.1834

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Федора Тарасова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Кодратий Сергеев

Мать ребёнка: Федора Тарасова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1852
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
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