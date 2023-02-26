Карасёв Пётр Сергеев
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти02.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Карасёв Сергей Яковлев
Мать: Федора Тарасова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1846
Жена: Параскева Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
07.02.1853
Дочь: Варвара ст
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1853
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1856
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Смерть
02.08.1882
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.