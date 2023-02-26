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Карасёв Пётр Сергеев

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

02.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Карасёв Сергей Яковлев

Мать: Федора Тарасова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1846

Жена: Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852

Сын: Карасёв Киприян Петров

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Карасёв Гавриил Петров

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
07.02.1853

Дочь: Варвара ст

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1853

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1856

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Дария Петрова

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Карасёв Григорий Петров

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Смерть
02.08.1882
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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