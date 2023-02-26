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Варвара Петрова

Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1853

Отец: Карасёв Пётр Сергеев

Мать: Параскева Григорьева

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1873

Муж: Самуил Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1874

Сын: Семён Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Фёдор Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Косьма Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дамиан Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Рождение ребёнка
1883

Сын: Трофим Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Давид Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Рождение ребёнка
01.02.1891

Дочь: Анна Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марфа Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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