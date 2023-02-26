Варвара Петрова
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1853
Отец: Карасёв Пётр Сергеев
Мать: Параскева Григорьева
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1873
Муж: Самуил Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1874
Сын: Семён Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Фёдор Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Косьма Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дамиан Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Трофим Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Давид Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
01.02.1891
Дочь: Анна Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марфа Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Евдокимов
Смерть
Неизвестно