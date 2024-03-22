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Самуил Евдокимов

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Евдоким Васильев

Мать: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
1873

Жена: Варвара Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1874

Сын: Семён Самойлов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Фёдор Самойлов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Косьма Самойлов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дамиан Самойлов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Трофим Самойлов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Самойлова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Давид Самойлов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
01.02.1891

Дочь: Анна Самуйлова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марфа Самойлова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Смерть
Неизвестно
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