Самуил Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Евдоким Васильев
Мать: София (Васильева)
Бракосочетание
1873
Жена: Варвара Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1874
Сын: Семён Самойлов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Фёдор Самойлов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Косьма Самойлов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дамиан Самойлов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Трофим Самойлов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Самойлова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Давид Самойлов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
01.02.1891
Дочь: Анна Самуйлова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марфа Самойлова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Смерть
Неизвестно