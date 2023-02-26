София (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофия (Васильева)

София (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

24.11.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1832

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тит Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1844

Сын: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1849

Дочь: Марфа Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андрей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Самуил Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Васильев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
24.11.1876
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close