София (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти24.11.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1832
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тит Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
28.02.1844
Сын: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
27.08.1849
Дочь: Марфа Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андрей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Самуил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Васильев
Смерть
24.11.1876