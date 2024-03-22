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Васса Евдокимова

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Евдоким Васильев

Мать: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Стефан Артамонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Стефанида Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Артамонов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1861

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Артамонов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Артамонов

Смерть
Неизвестно
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