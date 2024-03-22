Васса Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Евдоким Васильев
Мать: София (Васильева)
Бракосочетание
11.02.1859
Муж: Стефан Артамонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1859
Дочь: Стефанида Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Артамонов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1861
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Артамонов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Артамонов
Смерть
Неизвестно