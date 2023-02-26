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Стефан Артамонов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.11.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1839

Отец: Артемон Петров

Мать: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Васса Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Васса Евдокимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1861

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Васса Евдокимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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