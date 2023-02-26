Стефан Артамонов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.11.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1839
Отец: Артемон Петров
Мать: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1859
Жена: Васса Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1859
Дочь: Стефанида Стефанова
Мать ребёнка: Васса Евдокимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1861
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Васса Евдокимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Евдокимова
Смерть
Неизвестно