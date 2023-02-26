Артемон Петров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Майоров Пётр Прокопов
Мать: Наталия Прокопиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1820
Жена: Татьяна Федосова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Савва Артемонов
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
Рождение ребёнка
06.09.1830
Дочь: Анна Артамонова
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1833
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1837
Дочь: Домника Артамонова
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1839
Сын: Стефан Артамонов
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Варвара Артамонова
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1844
Сын: Иоанн Артамонов
Мать ребёнка: Татьяна Федосова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1845
Жена: Шлыкова Ксения Гаврилова
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно