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Артемон Петров

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Майоров Пётр Прокопов

Мать: Наталия Прокопиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1820

Жена: Татьяна Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Савва Артемонов

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

Рождение ребёнка
06.09.1830

Дочь: Анна Артамонова

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1833

Сын: Пимен (Епимах) Артамонов

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1837

Дочь: Домника Артамонова

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1839

Сын: Стефан Артамонов

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Варвара Артамонова

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1844

Сын: Иоанн Артамонов

Мать ребёнка: Татьяна Федосова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1845

Жена: Шлыкова Ксения Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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