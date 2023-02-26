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Шлыкова Ксения Гаврилова

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

25.10.1879

Пол

Женский

Отец

До 1796 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.
1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Гавриил Иванов

Мать: не указана

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1833

Муж: Шлыков Афанасий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
14.02.1845

Муж: Артемон Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
25.10.1879
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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