Шлыкова Ксения Гаврилова
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смерти25.10.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Гавриил Иванов
Мать: не указана
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1833
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
14.02.1845
Муж: Артемон Петров
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
25.10.1879
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.