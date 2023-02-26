Евдоким Васильев
Место рожденияд.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.
Дата рождения1811
Дата смерти04.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ерошенков Василий Егоров
Мать: ?
д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1818
Рождение ребёнка
12.02.1832
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тит Евдокимов
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Евдокимова
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
28.02.1844
Сын: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
27.08.1849
Дочь: Марфа Евдокимова
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андрей Евдокимов
Мать ребёнка: София (Васильева)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Самуил Евдокимов
Мать ребёнка: София (Васильева)
Смерть
04.07.1887