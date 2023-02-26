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Евдоким Васильев

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Место рождения

д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1811

Дата смерти

04.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ерошенков Василий Егоров

Мать: ?

д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1818
Рождение ребёнка
12.02.1832

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тит Евдокимов

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Евдокимова

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1844

Сын: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1849

Дочь: Марфа Евдокимова

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андрей Евдокимов

Мать ребёнка: София (Васильева)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Самуил Евдокимов

Мать ребёнка: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
04.07.1887
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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