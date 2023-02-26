Ерошенков Василий Егоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Егор Ерофеев
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ерошенков Мартин Васильев
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Евдоким Васильев
Мать ребёнка: ?
д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Смерть
1821
д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.