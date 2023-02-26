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Ерошенков Василий Егоров

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Егор Ерофеев

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ерошенков Мартин Васильев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ерошенков Иван Васильев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Евдоким Васильев

Мать ребёнка: ?

д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Смерть
1821
д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.