?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ерошенков Мартин Васильев
Отец ребёнка: Ерошенков Василий Егоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Ерошенков Василий Егоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Евдоким Васильев
Отец ребёнка: Ерошенков Василий Егоров
д.Ерошенки Поречского Уезда Смоленской губ.