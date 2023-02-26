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Ерошенков Мартин Васильев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

26.10.1877

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Жена

До 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ерошенков Василий Егоров

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
13.01.1824

Жена: Мария Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Смерть
26.10.1877
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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