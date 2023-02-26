Ерошенков Мартин Васильев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти26.10.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ерошенков Василий Егоров
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
13.01.1824
Жена: Мария Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Смерть
26.10.1877
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд