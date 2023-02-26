Ерошенков Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошенков Иван Васильев

Ерошенков Иван Васильев

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ерошенков Василий Егоров

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Военная служба
1820
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close