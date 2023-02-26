Ерошенков Иван Васильев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ерошенков Василий Егоров
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Военная служба
1820
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: ?
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно