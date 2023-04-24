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Тит Евдокимов

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Евдоким Васильев

Мать: София (Васильева)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1857

Дочь: Мария Титова

Мать ребёнка: Васса Павлова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Георгий Титов

Мать ребёнка: Альховикова Мария Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альховикова Мария Борисова

Смерть
20.03.1895
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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