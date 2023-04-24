Тит Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Евдоким Васильев
Мать: София (Васильева)
Рождение ребёнка
08.02.1857
Дочь: Мария Титова
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Георгий Титов
Мать ребёнка: Альховикова Мария Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1895
Причина смерти: от натуральной