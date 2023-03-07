Альховикова (Филютина) Мария Борисова
Место рождения
Дата рождения27.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1846
Бракосочетание
20.05.1863
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1870
Сын: Альховиков Павел Никифоров
Отец ребёнка: Альховиков Никифор Фокин
Рождение ребёнка
23.10.1872
Дочь: Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Альховиков Никифор Фокин
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1875
Сын: Альховикова Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Альховиков Никифор Фокин
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Георгий Титов
Отец ребёнка: Тит Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Евдокимов
Смерть
Неизвестно