Альховикова (Филютина) Мария Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховикова (Филютина) Мария Борисова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1846

Отец: Филютин Борис Фёдоров

Мать: Филютина Александра (Маркова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.05.1863

Муж: Альховиков Никифор Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1870

Сын: Альховиков Павел Никифоров

Отец ребёнка: Альховиков Никифор Фокин

Рождение ребёнка
23.10.1872

Дочь: Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Альховиков Никифор Фокин

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1875

Сын: Альховикова Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Альховиков Никифор Фокин

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Георгий Титов

Отец ребёнка: Тит Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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