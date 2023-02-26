Карасёв Киприян Петров
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1852
Отец: Карасёв Пётр Сергеев
Мать: Параскева Григорьева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1873
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1876
Сын: Карасёв Захарий Киприанов
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Киприянова
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ульянова Варвара (Куприянова(
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1884
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Христина Киприанова
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Киприанова
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Феодосия Киприянова
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно