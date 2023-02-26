Карасёв Киприян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасёв Киприян Петров

Карасёв Киприян Петров

avatar

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Карасёв Пётр Сергеев

Мать: Параскева Григорьева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1871

Жена: Карасёва Параскева Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1873

Сын: Карасёв Власий Киприанов

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1876

Сын: Карасёв Захарий Киприанов

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Киприянова

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ульянова Варвара (Куприянова(

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1884

Сын: Карасёв Иоанн Киприанов

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Христина Киприанова

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Киприанова

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Феодосия Киприянова

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close