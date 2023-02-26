(Карасёва) Феодосия Киприянова
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1895
Дата смерти09.06.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
09.06.1895
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение
До 1895
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище