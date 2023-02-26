(Карасёва) Феодосия Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карасёва) Феодосия Киприянова

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

09.06.1895

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Смерть
09.06.1895
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение
До 1895

Отец: Карасёв Киприян Петров

Мать: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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