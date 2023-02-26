Карасёва Параскева Косьмина
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения21.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1850
Отец: Косьма Петров
Мать: Матрона Анисимова
д.Цурково
Бракосочетание
17.05.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1873
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1876
Сын: Карасёв Захарий Киприанов
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Киприянова
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ульянова Варвара (Куприянова(
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1884
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Христина Киприанова
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Киприанова
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Феодосия Киприянова
Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно