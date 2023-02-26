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Карасёва Параскева Косьмина

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

21.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1850

Отец: Косьма Петров

Мать: Матрона Анисимова

д.Цурково
Бракосочетание
17.05.1871

Муж: Карасёв Киприян Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1873

Сын: Карасёв Власий Киприанов

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1876

Сын: Карасёв Захарий Киприанов

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Киприянова

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ульянова Варвара (Куприянова(

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1884

Сын: Карасёв Иоанн Киприанов

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Христина Киприанова

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Киприанова

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Феодосия Киприянова

Отец ребёнка: Карасёв Киприян Петров

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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