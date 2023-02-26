Карасёв Власий Киприанов
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1891
Жена: Карасёва Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1892
Дочь: Анна Власиева
Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1895
Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1897
Дочь: Евдокия Власиева
Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1899
Сын: Карасев Александр Власович
Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Параскева Власиева
Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно