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Карасёв Власий Киприанов

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1873

Отец: Карасёв Киприян Петров

Мать: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Карасёва Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Анна Власиева

Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Карасёв Андрей Власиев

Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1897

Дочь: Евдокия Власиева

Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1899

Сын: Карасев Александр Власович

Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Карасев Василий Власович

Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Параскева Власиева

Мать ребёнка: Карасёва Наталия Иванова

Смерть
Неизвестно
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