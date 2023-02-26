Карасев Александр Власович
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
27.08.1844
знак ,,Отличный понтонер,,
Рождение
26.08.1899
Отец: Карасёв Власий Киприанов
Мать: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
31.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно