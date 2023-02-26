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Карасев Александр Власович

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
27.08.1844
знак ,,Отличный понтонер,,
Рождение
26.08.1899

Отец: Карасёв Власий Киприанов

Мать: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
31.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно