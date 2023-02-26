Карасёв Андрей Власиев
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.10.1895
Дата смерти30.08.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1895
Отец: Карасёв Власий Киприанов
Мать: Карасёва Наталия Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.08.1896
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище