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Карасёв Андрей Власиев

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.10.1895

Дата смерти

30.08.1896

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1895

Отец: Карасёв Власий Киприанов

Мать: Карасёва Наталия Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.08.1896
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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