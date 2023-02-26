Карасёв Захарий Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасёв Захарий Киприанов

Карасёв Захарий Киприанов

avatar

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1876

Дата смерти

06.01.1878

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1876

Отец: Карасёв Киприян Петров

Мать: Карасёва Параскева Косьмина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.01.1878
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close